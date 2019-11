Mølsæter er bull på energi-sektoren: – Handles på ekstremt lave multipler

First-forvalter Martin Mølsæter har allokert om lag 1/3 av kapitalen for Generator-fondene innenfor energi-sektoren. Internasjonalt har energi-aksjer underprestert over lang tid, men det skremmer ikke den tidligere Ferncliff-forvalteren.

– Oljeproduserende selskaper handles på ekstremt lave multipler. Jeg tror folk undervurderer hvor fort oljeproduksjonen kommer til å falle, hvis ikke investeringsnivået øker betydelig fra dagens nivå. Fra sent 2020 er det svært få nye store oljeprosjekter utenom OPEC som er planlagt utbygget, sier Mølsæter.

De siste månedene har både IEA og OPEC nedjustert væskeproduksjonen fra USA for 2020. Goldman Sachs har på bare noen uker kuttet sine produksjonsestimater for amerikansk råolje med 400.000 fat om dagen for neste år. Mølsæter deler oppfatningen og forsøker å posisjonere deretter.

– Vi ser stadig flere tegn på kraftig avmatning av produksjonsveksten på land i USA med dagens oljepris på over USD 60/fat. Oljeselskapene jeg investerer i prises som om oljeprisen skal falle til langt under USD 50/fat på lang sikt. Da blir det ikke bygget ut nok oljekapasitet, selv i et scenarie med 80 prosent av verdens biler går på strøm fra 2035 og fallende oljeetterspørsel fra 2025.

Ny favoritt i Kurdistan

Mølsæter har i lengre tid vært positiv til DNO og selskapets virksomhet i Kurdistan. Selskapet handles på superlave multipler, også hva gjelder free cash flow-yield, noe som reflekterer et svært høyt avkastningkrav for oljevirksomhet i Nord-Irak. I oktober mer enn halverte Mølsæter posisjonen i DNO. Han har nemlig fått en ny favoritt.

– Jeg var i Nord-Irak for et par måneder siden og ble mer positiv til Genel, en konkurrent, på kort sikt. Derfor reduserte jeg DNO og økte heller i Genel som også har en stor eksponering mot gass, noe oljeministeren der uttrykte sterkt ønske om å få bygget ut. Jeg tror Genel får på plass en avtale med myndighetene om tidlig produksjon av olje for å finansiere feltstudie på et gigantisk gassfelt innen kort tid, sier First-partneren.

Hva gjelder DNO mener den tidligere DNB Markets, ABG Sundal & Collier, Morgan Stanley og Enskilda-analytikeren at i tillegg til noe svakere tall enn ventet i tredje kvartal, så tynges aksjen av svak governance.

– DNO har vært veldig svak. Selskapet sliter litt med kommunikasjonsstrategien sin til aksjemarkedet som blant annet frykter at de skal gjøre dyre oppkjøp på norsk sokkel, noe jeg ikke tror vil skje.

Deltok i IPO: – Jeg anser oddsen som god

Da Norske Skog meldte sin tilbakekomst på børs tidligere i høst, valgte Mølsæter å tegne aksjer tilsvarende snaue seks prosent av forvaltningskapitalen i papirprodusenten. Ledelsen i Norske Skog har uttalt at de ønsker å betale saftige utbytter, og slik situasjonen er nå kan selskapet ha en utbyttekapasitet på opp mot 500 millioner kroner for inneværende år.

– Papirproduksjon er en typisk solnedgangsindustri med fallende etterspørsel i årene fremover. Det fine er at kapasiteten i industrien ser ut til å falle mer enn etterspørselen, så lønnsomheten vil holde seg høy i lang tid, sier Mølsæter.

Da selskapet gikk konkurs i 2017, var balansen full av gjeld med både dyre og spesielle betingelser. Nå som selskapet er tilbake på børs er balansen vesentlig mer solid og nettogjelden ved utgangen av tredje kvartal utgjorde beskjedne 850 millioner kroner.

– Selskapet har til forskjell fra før konkursen nå en sterk balanse som kan utnyttes over tid til å plukke opp billige aktiva fra konkurrenter som sliter, betale ut utbytte og kjøpe tilbake aksjer, eller konvertere fra avispapirproduksjon til kartongproduksjon hvis markedsbalansen for avispapir utvikler seg svakere enn ventet, sier First-forvalteren før han avslutter.

– Når aksjen er priset svært lavt i utgangspunktet anser jeg oddsen som god for å sitte med en bra posisjon i denne aksjen.