Nordea: Det må mer positive nyheter til for å drive markedet videre

I fravær av twittermeldinger og nyheter fra handelskrigen er det også mangel på noen tydelig retning i aksjemarkedet. Det slår Joachim Bernhardsen fast i tirsdagens rapport fra Nordea.

Amerikanske børser var marginalt opp i går, mens det er blandet over natten i Asia.

«Nå i morges er det opp på de kinesiske børsene, mens Japan faller noe tilbake. Enkelte har kanskje i bakhodet at aksjemarkedet har gått mye i det siste. Siden den siste bunnen i begynnelsen av oktober er S&P 500 opp åtte prosent, Euro Stoxx er opp 7,5 prosent og Nikkei 225 er opp ni prosent», skriver Bernhardsen.

Han utelukker ikke at mye av potensialet på nyhetene om en fase 1 handelsavtale tatt ut, og mener det må mer positive nyheter til for å drive markedet videre.

«Med den solide oppgangen den siste tiden har earnings yield på eks S&P 500, kommet noe ned, men nivåer nær fem prosent virker trolig forlokkende i disse tider da det gir en pick-up på tre prosent over Treasuries (10 år stat)», skriver analytikeren.

«På kort sikt ville det ikke overraske om markedet konsoliderer noe, men de underliggende forholdene virker solide og vil trolig understøtte markedet over tid», avslutter Bernhardsen.

Mandag morgen kunne vi lese at Peter Hermanrud tror det er mindre sannsynlighet for et krakk i aksjemarkedet