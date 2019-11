Norne Securities tror kursfesten fortsetter i Borgestad

Ved lunsjtider tirsdag omsettes Borgestad-aksjen for 26,80 kroner, ned 2,90 prosent. Basert på dagens aksjekurs har verdien på selskapet økt med 117,89 prosent i 2019.

Kun åtte selskaper kan vise til en bedre kursutvikling så langt i år.

Kjøp

Nå er Norne Securities ute med en oppdatering på selskapet, og jekker i den anledning opp kursmålet fra 33 til 38 kroner. Kjøpsanbefalingen gjentas.

Tallknuserne er fornøyd med både guidingen fra ledelsen og marginene selskapet kunne vise til på kvartalspresentasjonen.

Tallenes tale

I slutten av oktober kunne vi lese at Borgestad fikk et resultat før skatt på 14,83 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot et resultat på 2 millioner kroner året før. Driftsresultatet (EBIT) ble på 25,60 millioner kroner, mot 12,87 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Borgestad omsatte i perioden for 261,05 millioner kroner, mot 252,31 millioner kroner for et år siden.