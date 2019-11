DNB Markets anbefaler «kjøp» av Höegh LNG

Torsdag morgen la Höegh LNG Holdings frem sine tall for 3. kvartal. EBITDA for kvartalet kom inn på 55,9 millioner dollar, henholdsvis ni prosent over konsensus og 13 prosent over DNB Markets' estimat.

Selskapet vil holde en presentasjon kl. 09.00 i dag, og analytikerne i meglerhuset venter at differansen i forhold til forventningene skyldes et høyere bidrag fra aktiviteten i spotmarkedet.

«Ved presentasjonen vil fokus også være på utsiktene for langsiktige avtaler. Selskapet har fem FSRU-enheter som vil være tilgjengelige for langsiktige kontrakter fremover», heter det i en oppdatering fra DNB Markets.

Kursen stengte onsdag på 33,80 kroner per aksje, og analytikerne har før eventuelle endringer en kjøpsanbefaling med et kursmål på 44 kroner.