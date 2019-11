DNB Markets: Et attraktivt langsiktig case

Fjord1 rapporterte onsdag selskapets tall for 3. kvartal, i overkant av markedets forventninger. Aksjen endte på 34,50 kroner på Oslo Børs.

«Situasjonen ved Havyard gjør imidlertid at blant annet leveringstidspunktet for fire av selskapets skip er forsinket til inn i 2020 og ledelsen var dermed mer forsiktige med egne forventninger til marginene for neste år», heter det i en oppdatering fra DNB Markets.

Analytikerne har tatt estimatene ned fremover og reduserer kursmålet fra 40 til 35 kroner per aksje.

«Vi gjentar samtidig en hold-anbefaling. Selskapets markedsposisjon gjør det etter vårt syn til et attraktivt langsiktig case, men den forventede kortsiktige utviklingen vil altså i første omgang kunne begrense en videre oppgang», skriver analytikerne.

Fjord 1 noteres torsdag formiddag til 34,2 kroner, ned 0,9 prosent på Oslo Børs.