Flere meglerhus kutter kursmålet på Yara

Tallknuserne i Kepler Cheuvreux og ABG Sundal Collier velger å nedjustere sine kursmål på Yara International.

Ifølge Bloomberg kutter analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux sitt kursmål fra 400 til 365 kroner samtidig som han gjentar sin hold-anbefaling. Årsaken til det er at han frykter en tøffere ureaprisutvikling i 2020.

ABG Sundal Collier ser lysere på fremtiden, selv om kursmålet nedjusteres fra 435 til 415 kroner. Analytiker Bengt Jonassen velger å gjenta sin kjøpsanbefaling.

Torsdag formiddag omsettes Yara-aksjen for 342,20 kroner, ned 0,20 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på 92,8 milliarder kroner.

For at Kepler Cheuvreux skal treffe med kursmålet må Yara-aksjen stige med 6,66 prosent fra dagens nivå. Dersom vi legger til grunn at ABG Sundal Collier treffer med sitt kursmål, er oppsiden på 21,27 prosent.

Hittil i år har Yara klatret 4,40 prosent på Oslo Børs.