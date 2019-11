DNB Markets øyner mindre oppside for Austevoll

3. kvartalstallene fra Austevoll var preget av den skuffende utviklingen i Lerøy, ifølge analytikerne. Operasjonell EBIT for kvartalet kom som en følge av dette inn rundt 20 prosent under DNB Markets estimat og 29 prosent under konsensus.

Den øvrige virksomheten i Austevoll kom imidlertid inn på linje med estimatene.

« Reduserte estimater for Lerøy gjør at vår estimerte EPS for Austevoll er tatt ned med i underkant av 15 prosent for 2019 og 2020», heter det i en oppdatering fra meglerhuset.

Austevoll stengte torsdag på 83,15 kroner per aksje. Analytikerne i DNB Markets har tatt ned kursmålet fra 116 til 102 kroner, men opprettholder en kjøpsanbefaling.