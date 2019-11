Meglerhus: DNB er verdt 48 milliarder kroner mer

Onsdag denne uken avholdt DNB kapitalmarkedsdag.

Nå er RBC Capital Markets ute med en oppdatering hvor meglerhuset jekker opp kursmålet fra 185 til 195 kroner. Ifølge Bloomberg blir «outperform»-anbefalingen gjentatt.

Torsdag sluttet aksjen på 164,50 kroner, hvilket gir banken en markedsverdi på 260 milliarder kroner.

For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 18,54 prosent fra dagens nivå. Sagt på en litt annen måte så betyr det at RBC Capital Markets mener markedsverdien i DNB bør øke med 48 milliarder kroner.

Ikke alle er enige i det regnestykket.

Torsdag sa analytiker Jan Gjerland i ABG Sundal Collier at han ikke tror det er så mye mer å hente for selskapets aksjonærer.

– Jeg ser ikke den store oppsiden. Det var mye gjentagelse av det de har sagt før, men det er viktig med kontinuitet nå som det er en ny ledelse på plass, sa Gjerland til Finansavisen.