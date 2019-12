ABG Sundal Collier hever anbefalingen på Norwegian

ABG Sundal Collier oppgraderer Norwegian fra selg til hold, melder TDN Direkt.

Meglerhuset oppjusterer samtidig kursmåletfra 30 til 38 kroner.

ABG påpeker ifølge nyhetsbyrået i oppdateringen at de ikke ser likviditetsrisiko og risiko for brudd på lånebetingelser for Norwegian på kort sikt etter den nylige refinansieringen.

I tillegg til en negativ kapasitetsvekst tilsvarende om lag 25 prosent på årsbasis de neste fem månedene, forventer meglerhuset å se betydelige forbedringer i yield- og kabinfaktor.

Meglerhuset trekker ifølge TDN Direkt også frem at ledelsen i selskapet nå har innsett svakhetene med Norwegians forretningsmodell, og det forventes at strukturelle endringer i form av salg av flere fly og økt fokus på kostnadskutt etc. vil initieres.

Norwegian falt mandag 0,63 prosent til 39,60 kroner på Oslo Børs. Aksjen er de siste tre månedene opp 37,22 prosent, mens den hittil i år falt 57,51 prosent.