Nordea Markets gjenopptar dekning på Røkke-selskapet Akastor, og anbefaler kjøp med et kursmål på 16 kroner. Det vil si at meglerhuset øyner en oppside på nærmere 90 prosent.

"Vi mener at markedet implisitt priser Akastors viktigste porteføljeselskap, MHWirth, til en svært lav verdi tilsvarende en EV/Ebitda-multippel under 3x. Dette mener vi er for konservativt", skriver meglerhuset.

Hittil i år har aksjen falt med over 30 prosent på Oslo Børs.