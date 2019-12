Carnegie nedjusterer kursmål, men anbefaler kjøp av Sbanken

Ifølge TDN Direkt nedjusterer Carnegie kursmålet til Sbanken med to kroner, til 88 kroner aksjen. Meglerhuset opprettholder fremdeles deres kjøpsanbefaling på bankaksjen. Nedjusteringen av kursmålet skyldes kapitalkrav som trolig innføres på nyåret.

Meglerhuset tror at de nye kapitalkravene vil resultere i en konkurransemessig ulempe for Sbanken. Hvis kapitalkravregelverket innføres, vil Sbankens kapitalkrav sett i lys av deres store konkurrenter bli høyere siden banken hovedsakelig har boliglånsporteføljer. Altor-eide Sbanken vil dermed ikke nyte av tiltakets positive effekter som at SMB-rabatten innføres og at Basel 1-gulvet fjernes.

Meglerhuset tror at Sbankens nye fokus vil rettes mot kostnadskutt, og at det trolig vil bli annonsert under presentasjonen for 4. kvartal.

Utbyttekutt for å tilfredsstille krav

Carnegie tror at de høyere kapitalkravene vil medføre at Sbanken må redusere utbyttene for å tilfredsstille kravene. Likevel ser ikke meglerhuset på dette som en deal-breaker, da utbyttet er på mellom to og tre prosent, fremgår det i meglerhusets oppdatering.

For at Sbanken skal opprettholde sin konkurransedyktighet, mener Carnegie at banken må se seg nødt til å kytte kostnader og ha en større utlånsvekst til små- og mellomstore bedrifter