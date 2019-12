Roger Berntsen bryr seg ikke om julerally - han ser etter kvalitetsaksjer

Det er ingen tvil om at vi har lagt bak oss et bra børsår. Oslo Børs har utviklet seg fint med en oppgang på hele 13 prosent (OBX-indeksen), og i USA har det gått enda bedre. De toneangivende indeksene har lagt på seg mellom 20 og 30 prosent, godt hjulpet av gigantselskaper som Apple, Microsoft og Facebook.

Handelskrig

«Når det er sagt, årets børsoppgang må sees i lys av at fjorårets kraftige globale børskorreksjon, der S&P 500 i løpet av 4. kvartal falt hele 20 prosent fra toppen, som en følge av at handelskrigen mellom USA og Kina ble trappet ytterligere opp», skriver Roger Berntsen, aksjeekspert i Nordnet, i en mail til Finansavisen.

Han minner om at handelskrigen mellom USA og Kina, som er inne i sin 16. måned, gradvis har svekket verdensøkonomien i perioden. Dette har gitt betydelige bevegelser i verdens finansmarkeder, spesielt i rentemarkedet.

«De lange rentene har falt til nye rekordlave nivåer, samtidig som de fleste sentralbanker, unntatt Norges Bank, har kuttet styringsrentene sine flere ganger for å demme opp for dårligere vekstutsikter. Det er verdt å merke seg at lavere renter har vært en viktig årsak til den gode børsutviklingen», skriver Berntsen.

Shipping

Eksperten innrømmer at en av de store overraskelsene på Oslo Børs i år er shippingselskaper som frakter olje og gass.

Fordelaktige markedsforhold, som stabile oljepriser, lengre seilingsruter (fra USA til Asia), samt lav ordrebok (skip i bestilling), har bidratt til at fraktratene har stabilisert seg vesentlig over «break-even»-nivåer.

Såfremt verdensøkonomien ikke svekker seg betydelig, eventuelt går inn i en resesjon, tror Berntsen at disse selskapene også kan gjøre det bra fremover.

Bryr seg ikke om julerally - ser etter kvalitet

Spørsmålet mange nå stiller seg er om vi vil se et rally mot slutten av året.

De siste 23 årene har desember vist seg å være en fremragende måned for investorene på Oslo Børs, i alle fall statistisk sett. I snitt har børsen steget 2,2 prosent denne måneden, ifølge Nordnets ekspert.

«Det er vanskelig å spå om fremtiden, i alle fall på kort sikt», slår Berntsen fast med en humoristisk undertone.

«Derfor har jeg ingen formening om det blir julerally i år eller ikke. Med andre ord så bruker jeg ikke tid på å mestre det umulige, nemlig å time markedet på kort sikt. Det jeg er opptatt av er å finne selskaper som jeg kan være medeier i på lang sikt (helst for evig tid)», skriver Berntsen.

Han foretrekker selskaper med et betydelig langsiktig vekstpotensial, og som har en solid balanse (lav gjeldsgrad), hvilket gjør at de med stor sannsynlighet vil komme igjennom den neste store krisen som et enda sterkere selskap relativt til konkurrentene.

De sterkeste selskapene vil av naturlige årsaker kunne «stjele» markedsandeler i nedturer ved at «svake» konkurrenter enten forsvinner eller kommer på «billigsalg».

Det er verdt å merke seg at Roger Berntsen eier aksjer i Mowi, SalMar, Tomra, Gjensidige, Equinor og Norsk Hydro.

