DNB Markets om Frontline: Vil kunne gi en positiv mottagelse av rapporten ved åpning i dag

Frontline har lagt frem rapporten for 3. kvartal. Her kom justert EBITDA inn på 41,9 millioner dollar, mot DNB Markets' estimat på 48,6 millioner dollar og konsensus på 51,7 millioner dollar.

Samtidig guider selskapet imidlertid for høyere oppnådde rater i 4. kvartal enn øvrige aktører innen sektoren og annonserer samtidig et utbytte på 0.10 dollar pr. aksje. Mens meglerhuset lå inne med et forventet utbytte på 0,05 dollar pr. aksje, var det ingen forventninger om utbytte i konsensus.

«Rateutsiktene og utbyttet vil dermed på tross av en lavere EBITDA kunne gi en positiv mottagelse av rapporten ved åpning i dag», heter det fra analytikerne i DNB Markets.

Kursen stengte tirsdag på 103,40 kroner og meglerhuset har før eventuell endringer en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 123 kroner.