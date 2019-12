ABG Sundal Collier og DNB Markets tar opp dekning på Norske Skog – anbefaler kjøp

ABG Sundal Collier tar ifølge en oppdatering opp dekning på Norske Skog med en kjøpsanbefaling på aksjen, og med et kursmål på 50 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset mener Norske Skog ser meget attraktiv ut.

«Det «nye» Norske Skog har ingen gjeld og om lag 75 prosent høyere ebitda enn det gamle», heter det.

Analytikerne i ABG Sundal Collier mener Norske Skogs europeiske papirmaskiner har en solid eiendelskvalitet, spesielt på global skala med sterk amerikansk dollar. Videre trekkes det ifølge nyhetsbyrået frem at selskapet er en ledende papirprodusent globalt, og deres vekst i markedsandeler for aviser og magasiner på henholdsvis 14 prosent og seks prosent i det europeiske markedet kan være interessant for M&A.

Sterk balanse

DNB Markets tar samtidig ifølge en analyse onsdag opp dekning av Norske Skog med en kjøpsanbefaling på aksjen og et kursmål på 55 kroner, ifølge TDN Direkt.

«Norske Skog lider fortsatt under negativt investorsentiment med sin eksponering til fallende papirmarkeder og nylig konkurs. Realiteten er, etter restrukturering og avhendelse av eiendeler, at selskapet nå har sterk balanse og en kontantgenererende papirplattform som gjør det mulig med industriledende utbytte pr aksje», skriver DNB Markets.

Meglerhuset var en av tilretteleggerne av børsnoteringen til Norske Skog tidligere i år.