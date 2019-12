DNB Markets har fortalt investorer om en skyhøy oppside i Odfjell Drilling

Torsdag morgen la Odfjell Drilling frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 20 millioner dollar i tredje kvartal 2019, opp fra åtte millioner dollar samme tid i fjor.

EBITDA vokste fra 69 millioner dollar for kvartalet i fjor, til 94 millioner dollar i år.

Bore- og serviceselskapet hadde en omsetning på 215 millioner dollar, opp fra 181 dollar i fjorårets tredje kvartal.

Innfrir forventningene

DNB Markets trodde Odfjell Drilling ville legge frem en EBITDA for kvartalet på 81 millioner dollar, mot konsensus på 86 millioner dollar.

«I tillegg til utsiktene for riggmarkedet mener vi at eventuelle signaler om justeringer av utbyttepolitikken vil få oppmerksomhet ved dagens gjennomgang. På våre estimater er selskapet verdsatt lavere enn sammenlignbare aktører basert på EV/EBITDA for 2020», skriver DNB Markets i morgenrapporten.

DNB Markets anbefaler kjøp

Før eventuelle justeringer på bakgrunn av dagens kvartalsrapport, opererte DNB Markets med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 43 kroner.

Onsdag sluttet aksjen på 25,64 kroner, noe som gir selskapet en markedsverdi på litt over seks milliarder kroner.

For at kursmålet skal innfris, må aksjen stige 67,7 prosent fra dagens nivå.

Kort tid etter at torsdagens handel tok til på Oslo Børs omsettes aksjen for 27,68 kroner, opp hele 7,96 prosent.