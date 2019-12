ABG Sundal Collier hever kursmålet på Frontline med 40 prosent

ABG Sundal Collier løfter nå kursmålet på Frontline fra 100 til 140 kroner, melder TDN Direkt.

De beholder samtidig sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Meglerhuset starter rapporten med «hvis det ser ut som en oppgangssyklus, er det trolig en oppgangssyklus», og trekker frem at Frontline erklærte et utbytte i tredje kvartal på 0,10 dollar pr. aksje, og signaliserte at utbyttet vil stige betydelig i fjerde kvartal.



Ifølge TDN Direkt hever også Nordea Markets kursmålet på Frontline etter gårsdagens rapport, og hever kursmålet fra 114 til 120 kroner pr. aksje.«Vi ser for oss at å returnere kapital til aksjonærene vil være den høyeste prioriteringen til selskapet i 2020, støttet at et sterkt marked, attraktiv gjeldsfinansiering for Trafigura-fartøy og konstruktive markedsutsikter», skriver ABG Sundal Collier, ifølge nyhetsbyrået.

«Som en konsekvens av en betydelig økning i spotratene, forventer vi sterk utbyttevekst fremover», skriver meglerhuset.

Frontline stiger torsdag morgen 2,74 prosent til 104,90 kroner. Aksjen er den siste måneden opp 10,19 prosent, og har hittil i år lagt på seg 114,96 prosent.