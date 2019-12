Analytiker: Her kan du doble pengene dine

Nå er analytiker Peter Welford i Jefferies ute med en oppdatering på Nordic Nanovector, og her kutter han ifølge Bloomberg kursmålet fra 75 til 60 kroner, samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling.

Torsdag ved lunsjtider omsettes aksjen for 22,92 kroner, opp 1,60 kroner.

Det betyr at aksjen må stige 161,78 prosent for at det nye kursmålet skal innfris.

Tallenes tale

19. november la Nordic Nanovector frem sine kvartalstall. Da ble det kjent at selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 93,87 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot minus 75,52 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsresultatet ble minus 100,15 millioner kroner, mot minus 76,92 millioner kroner året før.

Driftsinntektene var ikke uventet på null, akkurat som i tredje kvartal 2018.

Fornøyd sjef

Nordic Nanovector-sjef Eduardo Bravo er tilfreds med de kliniske resultatene som oppnås i de ulike kliniske studiene med Betalutin i NHL (non-Hodgkins lymfom).

«Som understreket av anerkjente eksperter på fagområdet på forsknings- og utviklingsdagen Nordic Nanovector arrangerte i september, er den profilen som vokser frem for Betalutin unik og svært konkurransedyktig», sa Bravo i en kommentar.