DNB Markets forteller investorer at de bør kjøpe Frontline-aksjer

I fredagens morgenrapport fra DNB Markets anbefales kjøp av aksjer i John Fredriksen-dominerte Frontline.

Tallknuserne er såpass fornøyde med kvartalsrapporten at de gjentar sin kjøpsanbefaling og sitt kursmål på 123 kroner, godt over torsdagens sluttkurs på 103,80 kroner.

Utbytte

Basert på forventningene om en VLCC-rate på 53.000 dollar pr. dag for 2020, og en utbetalingsgrad på 90 prosent av netto inntjening, estimerer de at Frontline vil kunne gi et utbytte på 17 kroner aksjen for neste år.

DNB Markets tror en endring i ratene på +/-10.000 dollar pr. dag vil kunne endre kontantstrømmen for året med 10 kroner pr. aksje.

«For Q1 2020 har selskapet allerede begynt å gjøre slutninger som ligger over estimatet for året», skriver DNB Markets.

Tallenes tale

I tredje kvartal 2019 fikk tankrederiet et resultat etter skatt på minus 9,96 millioner dollar, mot 2,24 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat etter skatt på minus to millioner dollar.

Driftsinntektene beløp seg til 187,64 millioner dollar, ned fra 188,77 millioner dollar i tredje kvartal 2018.