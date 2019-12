PCI Biotech går som en kule – Arctic tror festen fortsetter

Analytiker Pål Falck i Arctic Securities er ute med en oppdatering på en av ukens rakettaksjer, PCI Biotech. Denne gang velger han å jekke opp kursmålet fra 60 til 78 kroner, samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling.

Det er ingen tvil om at det har vært en fin uke for aksjonærene i bioteknologiselskapet.

AstraZeneca

Tirsdag kveld kunne vi lese om en utvidelse av det prekliniske forskningssamarbeid med AstraZeneca. Samarbeidet løper til slutten av 2019, og selskapene har avtalt å bruke de påfølgende seks månedene for å evaluere potensialet for videre samarbeid.

Kvartalstall

Onsdag morgen la bioteknologiselskapet frem sine kvartalstall. Det viste et resultat etter skatt på minus 14,27 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot minus 8,34 millioner kroner i samme periode året før. Inntektene beløp seg til 2,43 millioner kroner, sammenlignet med 2,24 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

– Den viktigste nyheten i tredjekvartalsrapporten er at vi har utvidet samarbeidet med AstraZeneca til flere sykdomsområder basert på de gode kreftresultatene, sa adm. direktør Per Walday til Finansavisen etter at nyheten ble kjent.

Rally

I løpet av mandagen klatret aksjen 3,28 prosent til 34,60 kroner før den la på seg ytterligere 5,64 prosent på tirsdag. Onsdag hoppet aksjen 10,40 prosent til 40,35 kroner mens aksjonærene så den stige 6,69 prosent i løpet av torsdagen.

Fredag ved lunsjtider omsettes aksjen for 46,85 kroner etter en oppgang på 8,83 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på rundt 1,75 milliarder kroner.

For at Falck skal treffe med sitt nye kursmål må aksjen stige ytterligere 66,5 prosent.