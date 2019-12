En av Fearnley Securities' favoritter – analytikere ser flere triggere for Odfjell Drilling på kort sikt

Analytikere ser flere triggere på kort sikt for Odfjell Drilling etter selskapets kvartalsrapport torsdag.

– Det er god drift i hele butikken. Vi har høy utnyttelse på flåten og har fått fart på servicesiden som begynner å bidra godt. Selskapet som helhet har virkelig begynt å komme seg siden den mørke tiden for et par-tre år siden, sa konsernsjef Simen Lieungh i Odfjell Drilling til Finansavisen torsdag.

Danske Bank Markets er ifølge TDN Direkt «entusiastiske rundt de kommende månedene», der det forventes flere nye kontraktsforlengelser.

«Dette betyr at vi bør få se ytterligere dekning i ordrereserven i estimatene for kontantstrømmen i 2020 og 2021 i nær fremtid», heter det i en oppdatering.

Meglerhuset estimerer at forlengelsene kan innebære dagrater på 350.000 dollar pr. dag, og venter at investorene i Odfjell Drilling vil motta over 60 prosent av markedskapitaliseringen i fri kontantstrøm de neste to årene.

Opprettholder «kjøp»

Liungh forventer at pilene for ratene skal peke opp.

– Hvor høyt kan ratene komme neste år?

– Det er vanskelig å si. Ratene nå består av en basisrate og incentivordninger, som ikke blir oppgitt som en del av kontraktsverdien. At vi leverer høyere enn forventet dette kvartalet, skyldes at disse begynner å virke. Vi har tjent mye på disse, sa Lieungh og la til:

– Jeg forventer at ratene går oppover neste år og året etter, men det er vanskelig å kvantifisere nøyaktig hvor mye.

Fearnley Securities opprettholder ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på Odfjell Drilling etter kvartalsrapporten.

«Flere kortsiktige triggere, en klar vei mot utbytte sammen med attraktiv verdsettelse gjør Odfjell Drilling til en av våre favoritter», skriver meglerhuset.