Norne Securities spår kursoppgang i Borgestad

Analytiker Žilvinas Jusaitis i Norne Securities er ute med en oppdatering på Borgestad. Her konkluderer hun med en ny kjøpsanbefaling, samtidig som hun senker kursmålet fra 38 til 29 kroner.

Hentet 100 millioner

Årsaken til at kursmålet barberes så kraftig er den utvannende effekten av emisjonen som fant sted denne uken da selskapet hentet 100 millioner kroner til en kurs på 20 kroner aksjen.

Grunnet sterk etterspørsel ble emisjonen oppskalert fra det opprinnelige intervallet på 50-75 millioner kroner.

Vil redusere belåningen

Opp til 50 millioner kroner av nettoprovenyet skal brukes til å styrke selskapets satsingsområder, mens det resterende beløpet vil bli brukt til å redusere selskapets nåværende belåning.

Fredag omsettes aksjen for 20,20 kroner. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 43,56 prosent.

Det er verdt å merke seg at Norne Securities har fungert som «market maker» for Borgestad.