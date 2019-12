Teknisk analyse – Søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,8 prosent sist uke, fra 909,80 til 902,45. Den siste måneden har hovedindeksen falt 1,0 prosent og ligger da 4,9 prosent under all-time high.

Siden nyttår har hovedindeksen steget 12,9 prosent. De siste 12 månedene har den steget 5,6 prosent.

I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.

Ubalansen fortsatte

Oppgangen mandag kom på lav omsetning, mens tirsdagens fall kom på ukens høyeste omsetning. Oppgangen onsdag kom på lavere omsetning, mens fredagens fall kom på ukens nest høyeste omsetning.

Det betyr at ubalansen på Oslo Børs fortsatte og at det fremdeles er usikkert om det blir ny rekord før året er omme. Det kan også bety at det fremdeles kan komme nye korreksjoner ned.

Minus og pluss gir minus – fall på stigende omsetning betyr at fallet kan fortsette.

Utviklingen i RSI-chartet signaliserer også at det er usikkert. På samme tid som det er blitt satt stigende bunner er det også satt lavere topper, og fredag brøt RSI 50-nivået igjen. Det var kanskje et nytt, lite varsko?

Du kan gjøre dine egne tekniske analyser av alt fra aksjer til valuta og råvarer på forumet

Faller hovedindeksen videre?

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet og hovedchartet holder, støtter det videre oppgang mot taket i trenden. Det betyr også at korreksjoner kan bli forbigående. Nå spøker det imidlertid litt for den første positive undertonen.

Faller RSI den videre, og bryter den positive undertonen, kan det signalisere lavere stigningstakt og kanskje testing av den tekniske støtten i området 893 – 888.

Hovedindeksen testet 50-dagers glidende gjennomsnitt fredag. Bryter den markert ned vil det utløse salgssignal. Den bør ikke falle tilbake under forrige bunn og 50-dagers glidende gjennomsnitt på stigende omsetning, og absolutt ikke under 888.

Selv om det fremdeles er rom for fall til 830 i den stigende trenden er det også potensial opp mot 930 og 940 - og ny all-time high. Det forutsetter imidlertid at det blir balanse i markedet – at oppgang kommer på stigende omsetning og at korreksjoner ned kommer på fallende omsetning.