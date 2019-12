Citi spår kursoppgang i Telenor

Analytikerne i Citi har gjenopptatt dekning av Telenor, noe som ifølge Bloomberg har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 190 kroner.

I skrivende stund omsettes aksjen for 162,25 kroner, opp 0,93 prosent. Det betyr med andre ord at aksjen må klatre 17,10 prosent for at Citi skal treffe med kursmålet.

Gjennomsnittlig kursmål varierer ifølge Bloomberg fra 150 til 215 kroner, med et snitt på 177,76 kroner.

Mandag fortalte aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg om sine fem favorittaksjer. Her er listen.