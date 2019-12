Pareto Securities nedgraderer anbefalingen på Borr Drilling

Pareto Securities nedgraderer ifølge en analyse anbefalingen på Borr Drilling til «hold» fra «kjøp«, med kursmål 60 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

«Med en stram likviditetssituasjon ser det stadig mer utfordrende ut å komme forbi capex-barrieren i 2020/21 for Borr etter vårt syn. Selv om selskapet fortsatt kan overraske med å forbedre likviditeten gjennom salg av eiendeler, ser vi nå et ekstra kapitalbehov som den mest forsvarlige og bærekraftige løsningen for å bevare verdiene i selskapet mens det underliggende markedet fortsetter å forbedre seg», skriver meglerhuset.

Pareto anslår ifølge nyhetsbyrået en NAV på 80-85 kroner pr. aksje, men ettersom meglerhuset tror aksjen vil handle med en rabatt til likviditetsproblemet er løst, nedjusteres anbefalingen til «hold» med kursmål på 60 kroner.

Borr Drilling er ned 3,2 prosent torsdag morgen til 56,93 kroner på Oslo Børs.