Norne Securities anbefaler salg av aksjer i Photocure

De siste dagene har Photocure gått som en kule på Oslo Børs, og basert på onsdagens sluttkurs på 101,40 kroner er aksjen opp 70,42 prosent i løpet av den siste måneden.

Norne sier selg

Nå er analytiker Tomas Skeivys i Norne Securities ute med en oppdatering på aksjen hvor han anbefaler investorer å ta gevinst.

«På tide å ta gevinst etter et fantastisk rally», slår Skeivys fast.

Jekker opp kursmålet

Norne Securities har gjort små endringer i forhold til rapporten som ble sendt ut for rundt en måned siden (hovedsakelig valutajusteringer). Dette har resultert i at meglerhuset hever kursmålet på Photocure fra 68 til 70 kroner.

«Vi erkjenner at Photocure virkelig er på rett vei med sin amerikanske ekspansjon, og der ventes en fantastisk vekst . Vi synes imidlertid den siste økningen i aksjekursen gir et godt tidspunkt for å ta gevinst og nedjusterer vår anbefaling fra kjøp til selg», skriver analytiker Tomas Skeivys.