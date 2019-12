Danske Bank ber investorer satse på Norwegian

Danske Bank Markets er godt fornøyd med torsdagens nyheter fra Norwegian. I en fersk oppdatering gjentar meglerhuset sin kjøpsanbefaling og kursmål på 55 kroner.

Torsdagens nyheter

Torsdag morgen kunne flyselskapet fortelle at totalt 2.283.821 passasjerer fløy med Norwegian i november, mot 2.877.549 passasjerer i november i fjor.

Norwegians trafikktall for november viste at enhetsinntektene økte for åttende måned på rad, mens kapasiteten ble redusert, i tråd med selskapets strategi.

Enhetsinntektene økte med hele 18 prosent til 0,31 kroner og fyllingsgraden med 4,2 prosentpoeng til 83 prosent. Yielden steg 12 prosent til 0,37 kroner.

Sterk yield

«Totalt sett synes vi at november-yielden på 0,37 kroner (+12 prosent år over år) er veldig sterk», slår Danske Bank fast i en oppdatering.

Meglerhuset er godt fornøyd med at kapasitetsreduksjonene i Norwegian fører til høyere fyllingsgrad og yield.

Kursoppgang

«Vi forventer at aksjen vil stige i dag», skriver Danske Bank.

Det har tallknuserne rett i. Ved lunsjtider torsdag omsettes aksjen for 38,59 kroner, opp 3,15 prosent. Dagens høyeste notering har vært på 39,78 kroner.

Etter børsslutt onsdag ble det også meldt at Norwegian selger sitt argentinske datterselskap til chilenske JetSMART på grunn av svak lønnsomhet.