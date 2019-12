HSBC vraker kjøpsanbefalingen på Borr Drilling

Meglerhuset HSBC er ute med en ny oppdatering på Borr Drilling, og det lover ikke godt for Tor Olav Trøim og resten av aksjonærene i riggselskapet.

Hold

Ifølge Bloomberg vrakes kjøpsanbefalingen til fordel for en hold-anbefaling, samtidig som kursmålet kuttes fra 134 til 64 kroner.

Den gode nyheten er at HSBC tydeligvis ser for seg en liten kursoppgang.

Fredag ved lunsjtider omsettes aksjen for 56,75 kroner, opp 1,81 prosent. For at kursmålet skal innfris, må aksjen stige 12,78 prosent fra dagens nivå.

Et vanskelig år på Oslo Børs

Hittil i år har Borr Drillng falt 46,96 prosent på Oslo Børs.

Fredag formiddag sa Leif Eriksrød, aksjesjef i Alfred Berg Kapitalforvaltning, til Finansavisen at han var skeptisk til å investere i riggbransjen.