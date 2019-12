Her er listen over Jan Petter Sisseners favorittaksjer i desember

Det var en rolig november-måned med fravær av geopolitisk uro og handels-konflikter, noe som var bra for Sissener Canopus, som steg 2,18 prosent i måneden.

Oslo Børs (OBX) svekket seg med 0,07 prosent i samme periode.

«Vårt høyrentefond Sissener Corporate Bond Fund er fortsatt i rute og har siden oppstart i mars i år oppnådd en avkastning på 5,50 prosent i løpet av 7,5 måned», heter det i månedsrapporten.

TINA, et begrep som står for «There Is No Alternative» gjør seg stadig mer gjeldene og spiller på at investorer ikke finner noe reelt investeringsalternativ til aksjer. Rentepapirer gir omtrent null i avkastning etter inflasjon og i Tyskland, Sverige, Nederland, Sveits, Japan, Frankrike og Danmark får du negativ avkastning i sikre rentepapirer. Dermed blir investorer nærmest presset over i aksjer, ifølge Sissener.

Etter en lang periode i skyggenes dal, ser det ifølge aksjeeksperten ut som verdiaksjer igjen kommer i fokus, etter at markedet har vært preget av vekst, teknologi og grønne aksjer. Sissener er av den oppfatning at mange av verdiselskapene fremstår som billige og kan i tillegg gi en god direkteavkastning.

«Vi er optimistiske, så får vi se om vi får noen nyttårsraketter, eller om vi må ha et litt lengre tidsperspektiv på våre investeringer i fondene», heter det i månedsrapporten.

Sisseners største aksjeposter: