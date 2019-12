Pareto ser langt mindre oppside i Flex LNG

Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Flex LNG fra 189 til 130 kroner.

De gjentar imidlertid sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Ifølge TDN Direkt kutter meglerhuset estimatene betydelig, ettersom de nå tror at Flex LNG vil ende opp med langsiktige ratenivåer når selskapet er fullt investert.

«Dette betyr full utnyttelse på flåten, men på en rate som er lavere enn hva markedet har forventet inntil nå», skriver Pareto.

Meglerhuset argumenterer med at i stedet for å se på Flex som et mislykket «bet» i et skuffende spotmarked, bør investorer anse selskapet som en ledende aktør med en distinkt kostnadsfordel og en høykvalitetsflåte i et marked som er ventet å vokse betydelig over de kommende tiåret.

Flex LNG faller onsdag morgen 1,14 prosent til 86,40 kroner. Aksjen har den siste måneden klatret 8,00 prosent, mens den hittil i år er ned cirka 30 prosent.