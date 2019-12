DNB Markets forventer kraftig kursoppgang

Basert på onsdagens sluttkurs på 47,80 kroner har NRC Group falt nesten 19 prosent de siste tre månedene, og selskapet har nå en markedsverdi på nesten 2,6 milliarder kroner.

Tallknuserne i DNB Markets mener kursfallet er overdrevet, og rykker nå ut med en kjøpsanbefaling på aksjen. Kursmålet settes til 68 kroner, hvilket er 42,26 prosent over onsdagens sluttkurs.

Følg med på Sverige

Meglerhuset mener den usikre svenske budsjettsituasjonen, helt siden valget i 2018, har preget utviklingen gjennom 2019. NRC Group har måttet opprettholde kapasiteten i påvente av en ny forventet akselerering av investeringer og vedlikehold innen jernbanesektoren gjennom 2020 og 2021.

«For 2020 venter vi den samlede aktiviteten i markedet vil øke med 16 prosent til 23,8 milliarder svenske kroner. Videre venter vi ytterligere vekst i budsjettene til 28,3 milliarder svenske kroner for 2021», skriver DNB Markets i en rapport.

Et mer positivt sentiment?

Med utgangspunkt i P/E på rundt henholdsvis 8,5x og 6,5x basert på meglerhusets estimater for de neste to årene, tror analytikerne at dette vil kunne gi et mer positivt sentiment for kursutviklingen i kvartalene fremover.