Advarsel: – Du kommer ikke til å se resesjonen før det er for sent

I fredagens rapport fra DNB Markets minner strateg Ole A. Kjennerud om at økonomiske tilbakeslag kommer med jevne mellomrom.

Ikke lett å komme seg ut i tide

De mest optimistiske forvalterne regner selvsagt med at de kan selge seg ut i tide. Sannsynligheten for at det skjer er imidlertid lav, om vi skal tro Kjennerud. Årsaken til det er at de økonomiske nøkkeltallene ikke fanger opp sykliske omslag når de inntreffer.

«En generell tilbakemelding fra mange forvaltere er at det er utfordrende å inkorporere et negativt syn på økonomien i en investeringsstrategi, fordi det er vanskelig å tidfeste når nedturen inntreffer. Det er «enkelt» for en analytiker å ha et negativt syn, men for en forvalter blir gjerne konsekvensen at fondet gjør det dårligere enn markedet», skriver Kjennerud i rapporten.

Mangelen på meravkastning kan igjen bidra til fondsuttrekk, og dermed gjøre en kinkig situasjon enda verre.

Vanskelige signaler

«I stedet for å ta ned risikoen i dag er det mange som tenker at de rekker å komme seg ut i tide. Tanken er at markedene leder den økonomiske veksten, og at man får tilstrekkelige signaler om at resesjonen er nært forestående. Dette er imidlertid lettere sagt enn gjort», understreker strategen.

Et problem er kvaliteten på statistikken, som blir dårligere når økonomien ikke lenger utvikler seg som normalt.

Selv om økonomien er på vei mot en resesjon, mener Kjennerud det er høyst sannsynlig at makrotallene vil fortsette å vise grei vekst etter at resesjonen egentlig har begynt.

Dumt å bli for grådig

«Med dette som bakteppe er det svært risikabelt å ha som strategi at du skal selge deg ut litt før resesjonen starter, slik at du får med deg den siste oppturen i markedene. Med andre ord kan det vært dumt å bli for grådig. Med all sannsynlighet kommer du til å være for sent ute, fordi resesjonen allerede har begynt idet du begynner å selge», avslutter Kjennerud.