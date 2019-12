Teknisk analyse – Søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,5 prosent sist uke, fra 906,47 til 911,39. Den siste måneden har hovedindeksen falt 0,45 prosent og ligger da 3,9 prosent under all-time high.

Siden nyttår har hovedindeksen steget 14,0 prosent. De siste 12 månedene har den steget 7,9 prosent.

I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.

Tilbake i balanse

Det spøkte litt for et mulig julerally da hovedindeksen brøt den tekniske støtte på 888-nivået for halvannen uke siden, men det snudde opp igjen etter testing av 200-dagers glidende gjennomsnitt og da har vi fått to uker på rad med oppgang.

Hovedindeksen brøt 50-dagers snittet og oppgangen sist uke kom i tillegg på stigende omsetning, noe som betyr at det er balanse igjen på Oslo Børs.

I tillegg snudde RSI opp etter å ha testet den gamle, positive undertonen og brøt 50-nivået igjen. Det signaliserte økende stigningstakt.

Julerally?

Med oppgang på stigende omsetning, slik det ble sist uke, kan det være duket for videre oppgang kommende uke.

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet og hovedchartet holder, støtter det videre oppgang mot taket i trenden. Det betyr også at korreksjoner kan bli forbigående.

Kommer det i tillegg et brudd på den første fallende trendlinjen i RSI-chartet kan det bli riktig moro inn mot nyttår.

Selv om det fremdeles er rom for fall ned mot 840 i den stigende trenden er oppsiden mer interessant, og det er rom for oppgang til både 930, 940 og ny all-time high.