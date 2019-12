SEB Equities har sett nærmere på Telenor, og jekker i den anledning opp anbefalingen fra hold til kjøp. Ifølge Bloomberg gir analytiker Johanna Ahlqvist Telenor et kursmål på 180 kroner.

Fredag sluttet aksjen på 160,05 kroner, hvilket betyr at aksjen må stige 12,46 prosent for at kursmålet skal innfris.

Bloomberg kan også fortelle at kursmålene blant analytikerne som følger telegiganten varierer fra 150 til 215 kroner.