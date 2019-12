SpareBank 1 Markets anbefaler syv aksjer

Denne uken velger SpareBank 1 Markets å ta gevinst i Ocean Yield.

Analytiker Petter Kongslie skriver i en oppdatering at årsaken er veldig enkel. Meglerhuset tok inn aksjen etter at selskapet gjorde en emisjon (med blant annet SpareBank 1 Markets som rådgiver) på bakgrunn av en teori om at markedet i stor grad hadde forventet at det kom en emisjon og følgelig unnlatt å kjøpe aksjen i markedet inntil denne var ute av verden.

«I så måte trodde vi emisjonen ville fungere som en bunn i aksjen og at de som har sittet på gjerdet og ventet nå ville finne aksjen attraktiv. OCY er nå opp syv prosent siden emisjonen og vi tar dermed gevinst i aksjen», slår Konglie fast i en oppdatering.

Ukeporteføljen ser nå slik ut: