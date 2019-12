Nordea Markets har sett nærmere på Yara, noe som har resultert i at analytiker Hans-Erik Jacobsen har kuttet kursmålet fra 440 til 400 kroner. Ifølge Bloomberg gjentas kjøpsanbefalingen.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 355,70 kroner, opp 0,37 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 96,4 milliarder kroner.

Det betyr at aksjen må legge på seg 12,45 prosent for at Nordea skal treffe med sitt nye kursmål.

Hittil i år er aksjen opp 8,52 prosent.