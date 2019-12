Boblen er en av de største risikofaktorene vi står overfor

I årets siste Trippel-M-rapport fra DNB Markets understreker strateg Ole A. Kjennerud at gjeldsboblen i Kina er en av de største risikofaktorene vi står overfor. Han mener det ikke er noen tvil om at myndighetene i Beijing har en stor ryddejobb foran seg.

Tapsbedrifter

Om lag 43 prosent av statsbedriftene (totalt rundt 180.000 selskaper) er, ifølge Kjennerud, tapsbedrifter, og gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen er rundt -3 prosent.

En spådom om at Kinas gjeldsboble vil sprekke vil også være en gjetning på at statsbedriftene kollapser. DNB Markets tror ikke det vil skje, med mindre Partiet mister makten eller bryter sammen.

Geopolitiske utfordringer

Den geopolitiske utviklingen er også med på å forkludre bildet, og Kjennerud mener konflikten mellom USA og Kina gjør at Kina på mange måter har havnet i en klemme.

«Gjør Beijing som amerikanerne ønsker, blir det vanskeligere å kontrollere boblen, fordi amerikanerne ønsker mer liberale markeder i Kina, og fordi Washington ønsker en slutt på Kinas omfattende subsidiering av statsbedriftene. Alternativet er at Beijing ikke gjør som amerikanerne ønsker. Da vil trolig handelskrigen trappes opp ytterligere, som igjen gjør at gjelden blir tyngre å bære fordi den økonomiske veksten vil bremse», skriver strategen.

Veien videre

Kjennerud mener vi står ved et veiskille. Da Zhou Xiaouchuan advarte om at Kina var på vei mot en krise for to år siden dersom myndighetene ikke gikk vekk fra den gjeldsdrevne vekstmodellen, så skjedde det også en fundamental endring i den økonomiske politikken.

Tidligere på 2000-tallet var medisinen til Beijing å kontre økonomiske tilbakeslag med gjeldsfinansierte investeringer. Nå virker det ifølge Kjennerud som om det er slutt på dette. Det betyr at Kina ikke vil motvirke globale tilbakeslag slik de gjorde i 2008-09 eller 2011-13.

«I stedet vil myndighetene sette finansiell stabilitet over kortsiktig vekst. Egentlig er dette det beste vi kan håpe på. Det innebærer at det sykliske blir litt svakere her og nå, men risikoen for at en sprekk i Kina blir også atskillig mindre», avslutter Kjennerud.