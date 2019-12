BMO Capital Markets har sett nærmere på Yara, noe som har resultert i at analytiker Joel Jackson kutter kursmålet fra 470 til 450 kroner. Ifølge Bloomberg velger han å gjenta sin outperform-anbefaling.

Det betyr at aksjen fremdeles har litt å gå på for at kursmålet skal innfris. Fredag ettermiddag omsettes aksjen for 364,70 kroner (+0,89 prosent).

BMO Capital Markets venter med andre ord at aksjen skal stige 23,39 prosent i tiden fremover.

Hittil i år har aksjen klatret 11,26 prosent.