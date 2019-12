Teknisk analyse – Søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,85 prosent sist uke, fra 911,39 til 928,21. Den siste måneden har hovedindeksen steget 2,7 prosent og ligger da 1,93 prosent under all-time high.

Siden nyttår har hovedindeksen steget 14,0 prosent. De siste 12 månedene har den steget 7,9 prosent.

I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.

God Jul

Med oppgang på stigende omsetning, slik det ble sist uke, kan det være duket for videre oppgang kommende uke, skrev vi forrige søndag.

Vi la til at om det i tillegg kommer et brudd på den første fallende trendlinjen i RSI-chartet kan det bli riktig moro inn mot nyttår.

Oppgangen fortsatte på stigende omsetning og etter tre uker på rad med oppgang er all-time high innen rekkevidde før nyttår. Det er imidlertid bare tre handelsdager igjen å gjøre det på.

Godt Nytt År

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet og hovedchartet holder, støtter det videre oppgang mot taket i trenden. Det betyr også at korreksjoner kan bli forbigående.

Selv om det fremdeles er rom for fall ned mot 840 i den stigende trenden er oppsiden mer interessant, og det er fremdeles rom for oppgang til både 930, 940 og ny all-time high på Oslo Børs i løpet av de kommende en til tre månedene.

For å sette ny rekord før nyttår, eller tidlig på nyåret, må imidlertid topplinjen i den stigende trenden brytes. Mye taler dermed for at det ikke blir ny all-time high før i 2020.

God Jul og Godt Nytt År.