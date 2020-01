DNB Markets anbefaler ni aksjer

Ved inngangen til det nye året velger DNB Markets å stokke litt om på den ukentlige porteføljen med anbefalte aksjer. TietoEvry vrakes mens Sbanken får tillit.

Sbanken får et kursmål på 85 kroner mens aksjen nå omsettes for 74,50 kroner (-0,13 prosent).

«I likhet med for de øvrige selskapene kan vi de neste ukene vente at det vil bli fokus på Q4-rapporteringen og utsiktene for 2020. For Sbankens del kommer kvartalsrapporten som avslutter 2019 den 14. februar», skriver DNB Markets.

Følgende aksjer får en kjøpsanbefaling: