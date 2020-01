Oppgraderer aksje til «kjøp» etter kontraktsforlengelse

DNB Markets oppgraderer sin anbefaling på Wallenius Wilhelmsen fra hold til kjøp, melder TDN Direkt.

Meglerhuset høyner samtidig kursmålet fra 23 til 31 kroner.

Oppgraderingen kommer etter at EUKOR Car Carriers, som er en del av Wallenius Wilhelmsen Group, fornyet kontrakten med Hyundai Motor Group (HMG) og opprettholder 40 prosent volumandel på eksisterende rater.

«Vi har økt vårt 2020-estimat for nettoresultatet med 58 prosent på bakgrunn av en flat fornyet HMG-kontraktsrate mot vår forventing med en nedgang på 20 prosent», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Pareto Securities skriver ifølge nyhetsbyrået i en oppdatering at markedet tidligere har fryktet at ratene kunne bli redusert.

De mener dette er «nok et bevis på hvordan det underliggende bilfraktmarkedet i det minste stabiliseres», og at Wallenius Wilhelmsen ikke er villig til å gå med på lavere lønnsomhet for å opprettholde kundeforhold.

Wallenius Wilhelmsen klatrer torsdag formiddag 9,81 prosent til 23,96 kroner på Oslo Børs.