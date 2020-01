Lakseanalytikere om 2020: Har to favorittaksjer

– Lakseprisene blir veldig gode, og selskapene skal tjene enda mer penger enn de gjorde i fjor, fastslår sjømatanalytiker Carl-Emil Kjølås-Johannessen i Pareto Securities.

– Vi ser for oss en lav global tilbudsvekst for laks i 2020 og 2021. Det legger grunnlag for høye laksepriser begge disse årene, istemmer Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets.

ANALYTIKERFAVORITT 2020: Lerøy Seafood, med konsernleder Henning Beltestad, topper listen over sjømataksjer du bør eie i 2020, ifølge Finansavisens laksepanel. Foto: Ivan Kverme

Finansavisens laksepanel består av de seks sjømatanalytikerne Carl-Emil Kjølås-Johannessen i Pareto Securities, Alexander Aukner i DNB Markets, Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets, Martin Kaland i ABG Sundal Collier, Thomas Myrholt i SpareBank 1 Markets og Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

Analytikerne gir sine vurderinger for lakseaksjer i 2020; Hvordan vil lakseprisen utvikle seg, hvilke aksjer bør du plassere pengene dine i og hvilke risikoer lurer i sektoren i 2020?

Lakseselskapene har tjent gode penger i mange år, og det vil fortsette i 2020, med ytterligere vekst i 2021 Kjetil Lye, Handelsbanken Capital Markets

Laksepanelets favorittaksjer for 2020 Toppanbefalinger:

1. Lerøy Seafood

2. SalMar Analytikernes kjøpsanbefalinger: Kjetil Lye, Handelsbanken Capital Markets

Kjøp: Lerøy Seafood, SalMar og Mowi Alexander Aukner, DNB Markets

Kjøp: SalMar, Lerøy Seafood og Atlantic Sapphire Carl-Emil Kjølås Johannessen, Pareto Securities

Kjøp: Lerøy Seafood, Grieg Seafood og SalMar Martin Kaland, ABG Sundal Collier

Kjøp: Lerøy Seafood, SalMar, Grieg Seafood, Norway Royal Salmon, Austevoll Seafood og Salmones Camanchaca Thomas Myrholt, SpareBank 1 Markets

Kjøp: Lerøy Seafood, Austevoll Seafood og SalMar.

Laksefest for oppdretterne

Det er nettopp panelets forventninger om et hopp i lakseprisen som skal bidra til laksefest med høy inntjening for oppdretterne.

Lakseprisene blir veldig gode, og selskapene skal tjene enda mer penger enn de gjorde i år Carl-Emil Kjølås Johannessen, Pareto Securities

AUKNER: – Det blir bedre inntjening for selskapene i 2020, det ser man på estimatene. Selskapene vil hovedsakelig tjene mer penger fordi lakseprisen blir høyere, men operasjonelt gjør de det kanskje ikke så mye bedre.

VINNER AV «LAKSEPRISEN 2019»: Snittprisen for laks i 2019 ble 57,21 kroner pr. kilo. Alexander Aukner i DNB Markets var best av analytikerne til å tippe snitt laksepris for 2019 med 56–57 kroner. Aukner mener du bør eie SalMar, Lerøy Seafood og Atlantic Sapphire i 2020. Foto: Iván Kverme

Alexander Aukner, DNB Markets Snitt laksepris 2020: 60 kroner pr. kilo til oppdretter og EUR/NOK 10,1.

Lakseprisen vil ligge på 63 kroner pr. kilo i første kvartal, 65 kroner i andre kvartal, så fallende. Anbefalinger: SalMar: Av de tradisjonelle oppdretterne liker vi SalMar som vi tror vil fortsette å levere sterke resultater inn i 2020. SalMar har store ambisjoner for videre kostnadskutt, samt spennende vekstprosjekter både offshore og på Island. Lerøy Seafood: Vi liker også Lerøy som nå handles til en stor rabatt mot tilsvarende selskaper etter svake resultater gjennom 2019. Snuoperasjonen vil ta noe tid, men for de som har 1–2 års horisont tror vi Lerøy byr på god oppside. Atlantic Sapphire: Landbasert oppdrett seilte på en grønn bølge i 2019 og det kommer nok til å fortsette inn i 2020. Atlantic Sapphire vil begynne å slakte fisk i USA i 2020 og det vil redusere risikoen i caset. I tillegg har media, både i Norge og utlandet, i økende grad fokusert på negative elementene ved tradisjonell lakseoppdrett, og det setter landbasert oppdrett i bedre lys. Dette avgjør lakseprisen og sektoren i 2020: Biologisk utvikling, spesielt i Chile, vil avgjøre tilbudsveksten man kan forvente, og derav pris. Etterspørselen ser vi ikke på som noen stor utfordring pr. i dag. Vi tror tilbudsveksten vil være vesentlig lavere i 2020 enn i 2019, noe som bør veie positivt for prisutviklingen. Dette overrasket mest i 2019: Forslaget om grunnrenteskatt på 40 prosent er nok det som overasket mest. Vi viste jo at rapporten fra skatteutvalget ville komme, men hadde ikke sett for oss ett forslag om grunnrenteskatt på 40 prosent.

MYRHOLT: – Jeg er veldig positiv. Et stramt tilbud vil gi høy laksepris og inntjening for oppdretterne.

LYE: – Lakseselskapene har tjent gode penger i mange år, og det vil fortsette i 2020, med ytterligere vekst i 2021. Vår vurdering er at det blir et bra år for oppdretterne med sterk utvikling for etterspørselen etter laks.

GISKEØDEGÅRD: – Det blir bra, bevares, inntjeningen i sektoren har vært fenomenal og det vil fortsette, istemmer Nordea Markets-analytikeren.

ANALYTIKERFAVORITT NR. 2: SalMar tar en solid og soleklar andreplass for aksjer du må eie i 2020 med kjøpsanbefaling fra samtlige fem analytikere i laksepanelet. SalMar, med eier og konsernsjef Gustav Witzøe, vil tjene rått også i 2020 skal vi tro analytikerne. Foto: Ivan Kverme

Til tross for Giskeødegårds positive syn på inntjeningen, tror han 2020 ikke kan måle seg med 2016, som var det beste året i sjømatsektoren noensinne.

GISKEØDEGÅRD: – 2020 blir et år der ebit-marginen, målt pr. kilo slaktet fisk, blir lavere enn den var i 2016–18. I toppåret 2016 hadde man en gjennomsnittlig spotpris på 62 kroner og en kostnad på 37 kroner. Verdiveksten i 2020, som blir et høyere volum med stabil laksepris, blir delvis spist opp av noe høyere kostnader. 2020 blir dermed ikke et nytt 2016.

2020 blir ikke et nytt 2016, som var det beste året i sjømatsektoren noensinne Kolbjørn Giskeødegård, Nordea Markets

Sektoren slår markedet

Laksepanelet er også forholdsvis samstemt om at lakseaksjene, bestående av elleve lakseselskaper notert på Oslo Børs, i snitt vil gjøre det litt bedre enn hovedindeksen på børsen. Sjømatindeksen steg rundt 21 prosent i 2019, mens hovedindeksen endte opp omlag 17 prosent.

MYRHOLT: – Sjømatindeksen tror jeg slår børsen i år også, og ender litt i overkant, opp 10–15 prosent. Når vi ser på biomassen i sjøen ser tilbudet i 2020 veldig stramt ut, både for første halvår og egentlig for hele året. Det gir en høy laksepris og lakseaksjer vil gjøre det godt.

Aukner i DNB Markets er mer avmålt når han snakker om sjømatsektoren som helhet, enn om inntjeningsforventningene til selskapene.

AUKNER – Det blir greit i år, men det er ikke så veldig mye mer enn det heller. Begrenset med tilbud støtter opp om lakseprisen, mens risikoen på nedsiden er grunnrenteskatt og prisfiksingsaken.

Kaland i ABG Sundal Collier, beveger seg også sideveis når han snakker om sektoren for 2020, men tror sjømataksjer vil kommer bedre ut enn markedet.

KALAND: – Vi har en nøytralanbefaling på sektoren som tilsier 0–10 prosents avkastning. Sånn sett kan du si vi har troen på at sjømatindeksen er 5 prosent høyere enn ved utgangen av 2019.

Strammere tilbudsside

Tilbudssiden, eller hvor store volumer med laks som går inn i markedet, er normalt mest avgjørende for lakseprisen. Etter sterk global tilbudsvekst i 2019, den nest høyeste absolutte volumveksten siden 2012, tror årets laksepanel på en vesentlig lavere vekst neste år.

Markedet trenger rundt fem prosent volumvekst hvert år for å opprettholde en stabil laksepris. I 2019 var veksten 7 prosent. I 2020 forventer analytikerpanelet et fall til 3–4 prosent.

Avgjørende for lakseprisen og sektoren i 2020 blir biologisk utvikling. Spesielt Chile vil avgjøre hvor stor tilbudsvekst man kan forvente, og derav pris Alexander Aukner, DNB Markets

KALAND: – Vi forventer en global tilbudsvekst på 3–4 prosent i 2020, noe lavere enn vi har hatt de seneste årene. Vi ser vekstpotensialet som mer begrenset, spesielt etter høyt uttak av antall fisk i Norge. Chile kan være en liten joker, men akkurat nå ser det ut som de klarer seg greit til tross for en utfordrende lusesituasjon.

Både Lye, Kjølås-Johannessen og Aukner ser også på Chile som en joker for tilbudsveksten.

LYE: – Vi ser også for oss en lav global tilbudsvekst for laks de neste to årene, som vil gi høye laksepriser i 2020 og 2021. Den biologiske utviklingen i produksjonen i Norge, og ikke minst i Chile, blir interessant å følge med på, og vil være viktig for utviklingen i lakseprisen og inntjeningen i sektoren utover i 2020.

KJØPSANBEFALINGER: Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets mener du skal eie Lerøy Seafood, SalMar og Mowi i 2020. Foto: Handelsbanken Norge

Kjetil Lye, Handelsbanken Capital Markets Snitt laksepris 2020: 60 kroner pr. kilo til oppdretter. Inkludert Nasdaq-marginen 60,75 kroner.

I første halvår venter vi en laksepris på 61,8 kroner pr. kilo, så 58,3 kroner i andre halvår. Anbefalinger: Lerøy Seafood: Vi mener Lerøy Seafood er et godt kjøp basert på utsiktene for sterke laksepriser i årene fremover. Selskapet er billigere enn de andre oppdrettsselskapene, og vi forventer økte slaktevolum, bedre marginer og økende inntjening etter en svak utvikling i 2019. Vi har en kjøpsanbefaling og kursmål 70 kroner på Lerøy. SalMar: Vi mener også det er mer oppside i SalMar og Mowi som representerer attraktive eksponeringer mot sterke sektortrender. Dette avgjør lakseprisen og sektoren i 2020: Den biologiske utviklingen i produksjonen i Norge, og ikke minst i Chile, blir interessant å følge, og vil være viktig for utviklingen i lakseprisen og inntjeningen i sektoren i 2020. Dette overrasket mest i 2019: Det har vært et begivenhetsrikt år med igangsatte undersøkelser i EU og USA om mulig prissamarbeid mellom lakseprodusenter, samt forslaget om grunnrenteskatt på 40 prosent på norske oppdrettere. På produksjonssiden har tilbudssideveksten utover i andre halvår 2019 vært betydelig høyere enn ventet, spesielt i Norge, og bidratt til lave laksepriser i høst.

KJØLÅS-JOHANNESSEN: – Tilbudssiden vil være mest avgjørende for lakseprisen, så veksten i Norge og Chile blir viktigst å følge med på i 2020.

AUKNER: – Ettersom et stort volum ble tatt ut på lave vekter i tredje kvartal, har man tatt ut mye av vekstpotensialet i sjøen. Avgjørende for lakseprisen og sektoren i 2020 blir biologisk utvikling. Spesielt Chile vil avgjøre hvor stor tilbudsvekst man kan forvente, og derav pris. Tilbudsveksten vil være vesentlig lavere i 2020 enn i 2019, noe som bør veie positivt for prisutviklingen.

Volumveksten vil heller overraske på nedsiden enn oppsiden. Med mindre fisk i sjøen starter vi litt bak i feltet med «is i rubben» Thomas Myrholt, SpareBank 1 Markets

Myrholt venter 4 prosents vekst i 2020 og «is i rubben».

MYRHOLT: – Veksten vil heller overraske på nedsiden enn oppsiden. Siste biomassetall viser at tilbudspotensialet er begrenset. Spesielt for våren hvor antall fisk å slakte er 6 prosent færre enn i fjor. Samtidig har den gode tilveksten stoppet opp fra oktober, så vi starter litt bak i feltet med «is i rubben».

Rally i lakseprisen 2020

Med lite fisk i sjøen og utsikter til fall i volumveksten, mener årets laksepanel at forholdene ligger til rette for et hopp i lakseprisen, som igjen vil by på fortsettelsen av laksefesten for oppdretterne.

Nå ser det veldig bra ut. De siste ukene har prisene vært veldig, veldig gode. Lakseprisen har vært over 70 kroner i ukene før nyttår Carl-Emil Kjølås Johannessen

Analytikerpanelet venter at lakseprisen vil gå fra en snittpris på 57,21 kroner pr. kilo laks i 2019, til et snitt på 60 kroner i 2020. Rangen på estimatene er liten, fra laveste prisforventning på 57,25 kroner til 61 kroner.

Prisen vil følge en normal årssyklus, med en topp rundt 64 kroner i første halvår, før prisen faller mot 54 kroner i snitt i andre halvår.

Kjølås-Johannessen er mest optimistisk med en snittpris på 61 kroner for hele året.

KJØLÅS-JOHANNESSEN: – Nå ser det veldig bra ut. De siste ukene har prisene vært veldig, veldig gode. Lakseprisen har vært over 70 kroner i ukene før nyttår.

KJØPSANBEFALINGER: Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities mener du skal eie Lerøy Seafood, Grieg Seafood og SalMar i 2020. Foto: Ivan Kverme

Carl-Emil Kjølås Johannessen, Pareto Securities Snitt laksepris 2020: 61 kroner pr. kilo til oppdretter. Vi estimerer en pris på 64 kroner i første halvår, så et fall til 54 kroner i tredje kvartal, og oppgang igjen til 61 kroner i fjerde kvartal. Anbefalinger: Lerøy Seafood: Vi fremhever Lerøy som vårt beste tips inn i 2020, da vi mener selskapet handles med en for høy rabatt mot andre lakseselskaper. Vi tror også Lerøy vil bedre driften inn i 2020 og 2021, som bør føre til en høyere inntjeningsvekst enn sammenlignbare selskaper. Grieg Seafood: Vi tror Grieg får den høyeste volumveksten inn i 2020. dersom selskapet leverer på vekst er dette også en aksje man skal eie. SalMar: Vi mener SalMar er attraktivt priset i forhold til andre høymargin-spillere. Med marginforventingene vi har for SalMar i 2020, drevet av bedre drift i Nord-Norge, tror vi aksjen kommer til å bli priset på høyere multipler enn i dag. Dette avgjør lakseprisen og sektoren i 2020: Som alltid tror vi tilbudssiden vil være mest avgjørende for lakseprisen, og veksten i Norge og Chile blir derfor viktigst å følge med på. Etterspørselssiden er også viktig, og spesielt fortsatt god markedstilgang til alle store laksemarkeder.

Målt i norske kroner vil også valutaen være avgjørende. Dersom kronen styrker seg vil det være negativt for lakseprisen målt i kroner. I tillegg til lakseprisen er utfallet av grunnrenteskatte-diskusjonen avgjørende for aksjene. Økt tro på grunnrenteskatt vil være negativt for sektoren. Dette overrasket mest i 2019: Den kraftige tilbudsveksten fra Norge, spesielt i tredje kvartal og starten av fjerde kvartal, har overrasket. Gode vekstforhold gjennom våren og sommeren, samtidig med en del biologiske problemer, har ført til at fisk har blitt tatt ut tidligere enn ventet. Dette har igjen ført til at lakseprisen har vært under press, og falt til 39,8 kroner i uke 40.

Giskeødegård, som toppet med det høyeste prisestimatet i fjor, har nå gått helt motsatt vei og leverer det laveste lakseprisestimatet på 57,25 kroner for 2020.

GISKEØDEGÅRD: – Vi forventer en tilbudsvekst på fire–fem prosent. Med en stabil laksepris vil verdien av eksporten øke tilsvarende i volumvekst. Vi er positive til markedet og forventer at etterspørselsveksten går opp fra 1–2 prosent i 2019 til 4–5 prosent i år. Samtidig skal det selges mellom 4–5 prosent mer laks, så uten etterspørselsvekst hadde prisene gått ned.

Også Kaland har et lavt estimat med en snittpris på 58,5 kroner pr. kilo for 2020. Han ser muligheter for at han har lagt seg litt for lavt.

KALAND: – Vi tror på en noe svakere prisøkning enn det en beskjeden tilbudsvekst på 3–4 prosent skulle tilsi. Lakseprisen må sees i sammenheng med prisen på alternative proteiner som svin, kylling og storfe.

KJØPSANBEFALINGER: Martin Kaland i ABG Sundal Collier anbefaler Lerøy Seafood, SalMar, Grieg Seafood, Norway Royal Salmon, Austevoll Seafood og Salmones Camanchaca i 2020. Foto: ABG Sundal Collier

Martin Kaland, ABG Sundal Collier Snitt laksepris 2020: 58,5 kroner pr. kilo til oppdretter. Vi forventer en sterk laksepris i første halvår med over 60 kroner pr. kilo, før det faller til rundt midten av 50-tallet i andre halvår. Vi opererer i dag med lakseprisestimater på 60 kroner pr. kilo i første kvartal og 64 kroner pr. kilo i andre kvartal. Anbefalinger: Lerøy Seafood: Vi ser mest potensial i Lerøy Seafood, som har skuffet gjentatte ganger i løpet av det siste året. Forbedringene har blitt skjøvet ut i tid, men vi burde starte å se noe bedring mot slutten av 2020. Vi har en nøytralanbefaling på sektoren ettersom vi mener utsiktene for et sterkt 2020 i stor grad er reflektert i prisingen av selskapene. Det gjelder spesielt de tre største oppdretterne Mowi, SalMar og Bakkafrost. SalMar: Skal man eie en av de store, er vi mest positive til SalMar. De har vist seg som den beste oppdretteren i Norge de seneste årene, og etter litt rusk i maskineriet i 2019 tror vi de kommer sterkere tilbake i 2020. Dette avgjør lakseprisen og sektoren i 2020: Tilbudsveksten er viktigste forklaringsfaktor for lakseprisen. Med utsikter til noe lavere global tilbudsvekst enn vi har hatt de seneste årene, mener vi lakseprisen skal opp. For sektoren som helhet taler nær rekordhøye prisingsmultipler for at forventningene til 2020 er høye. Imidlertid er ikke lakseprisforventningene like høye som da vi gikk inn i 2019, som er en av grunnene til at vi tror estimatene kan holde seg bedre i 2020. En avgjørende faktor kan også være utfallet av den omstridte debatten rundt grunnrentebeskatning, der vi trolig får regjeringens forslag levert til Stortinget før sommeren. Dette overrasket mest i 2019: Sterkere enn ventet tilbudsvekst, spesielt i tredje kvartal. bidro til at lakseprisen ble svakere enn ventet. Samtidig har det vært overraskende hvor sterkt kursene har utviklet seg til tross for nedjusteringer av laksepris- og inntjeningsestimater. Vi tolker det som at markedet i stor grad har sett gjennom kortsiktig svakhet og legger til grunn en sterk laksepris i 2020.

KALAND: – De seneste årene har vist at det er vanskeligere å oppnå en like sterk prisøkning på laks når man kommer fra et år med periodevis ustabil og høy pris sammenlignet med andre proteiner. Det var også tilfellet i 2019. Laks har likevel bedret konkurranseevnen den seneste tiden, der prisen på andre proteiner har steget mens lakseprisen har vært svak i siste halvår. Det taler for at vi kan få en noe sterkere prisøkning i 2020 enn vi ligger inne med.

Mindre oppside for investorer

Sjømatsektoren har vært overraskende sterk gitt betydelige nedjusteringer av laksepris- og inntjeningsestimater gjennom 2019.

FINANSAVISEN: – Er det mer oppside for investorer i lakseaksjer?

KALAND: – Etter vårt syn taler nedjusteringene for at utsiktene for et sterkt 2020 allerede er reflektert i prisingen av selskapene, og vi synes sektoren som helhet ser fullpriset ut. Det er hovedårsaken til at vi har et nøytralt sektorsyn. Samtidig ser ikke lakseprisforventningene like høye ut for 2020 som da vi gikk inn i 2019, så vi har troen på at estimatene kan holde seg noe bedre.

KJØLÅS-JOHANNESSEN: – Vi har et avmålt syn på en del av aksjene, og ser ikke den samme store oppsiden som før. Det blir ikke et fantastisk år for aksjene, den gode inntjeningen er priset inn til en viss grad. Lakseaksjer blir derfor ikke et like godt investeringscase.

Giskeødegård slår følge, men ser en sterkere sammenheng mellom oppdretteres inntjening og avkastning for investorer.

GISKEØDEGÅRD: – Blir det bra for oppdrettere blir det også bra for investorer. Vi har nøytralanbefaling på sektoren. Det blir ok i laks også i år, men vi ser ikke noen opplagt kjempeoppside i sektoren.

HØY INNTJENING: Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets mener 2020 blir et godt år for oppdrettere og at det vil dryppe på investorene. Foto: Iván Kverme

Kolbjørn Giskeødegård, Nordea Markets. Snitt laksepris 2020: 57,25 kroner pr. kilo til oppdretter. Lakseprisen blir 60 kroner i første halvår, lavere i andre halvår. Anbefalinger: Nordea Markets har ikke anledning til å gi aksjeanbefalinger i media. Dette avgjør lakseprisen og sektoren i 2020: Tilvekst og slakteprofil i Norge. Markedsadgang til Kina, og til Russland for Chile og Færøyene. Dersom multippelekspansjonen fortsetter i aksjemarkedet, fortsetter man å score bra på ESG, og ikke minst skatt i Norge. Dette overrasket mest i 2019: Styrken og varigheten i prisfallet høsten 2019, særlig gitt den svake kronen mot euro.

AUKNER: – Aksjene ser dyre ut, men det ser litt bedre ut på sikt, som det ofte gjør.

Lye trekker frem at det er mer enn oppside som gjør aksjene attraktive å eie.

LYE: – Lakseaksjene har hatt veldig sterke år, men vi ser likevel noe oppside. Selskapene har en god utbytte-yield og sånn sett er de fornuftige aksjer å sitte på i 2020 og 2021.

Blir det bra for oppdrettere blir det også bra for investorer Kolbjørn Giskeødegård, Nordea Markets

Kjøp Lerøy og SalMar

Analytikerpanelet er samstemte om favorittaksjene du bør eie i sektoren i 2020. Topplasseringen får Lerøy Seafood hos fire av fem analytikere, hvor den femte analytikeren har Lerøy som nr. 2. På en solid andreplass, og på listen over kjøpsanbefalinger hos samtlige fem analytikere, er også SalMar.

BLIR ENDA RIKERE: Gustav Magnar Witzøe er største eier i SalMar. Det har gjort ham til verdens nest rikeste person under 30 år. Foto: NTB Scanpix

KJØLÅS-JOHANNESSEN: – Det er bare Lerøy vi har en relativt stor oppside i, og som vi fremhever som vårt beste tips inn i 2020 da vi mener selskapet handles med en for høy rabatt mot andre lakseselskaper. Vi tror også Lerøy vil bedre driften inn i 2020 og 2021, som bør føre til en høyere inntjeningsvekst enn sammenlignbare selskaper.

KJØLÅS-JOHANNESSEN: – Vi mener også at SalMar er attraktivt priset i forhold til andre høymarginspillere. Med marginforventingene vi har for SalMar i 2020, drevet av bedre drift i Nord-Norge, tror vi aksjen kommer til å bli priset på høyere multipler enn i dag.

Det er bare Lerøy vi har en relativt stor oppside i, og som vi fremhever som vårt beste tips inn i 2020 Carl-Emil Kjølås Johannessen

LYE: – Det er fortsatt noe oppside i selskapene. Vår favoritt er Lerøy, som er billigere enn de andre selskapene, og har potensial til å bedre det operasjonelle de neste årene og dra nytte av et sterkere laksemarked.

LYE: – SalMar ventes å levere bedre resultater i Midt-Norge i 2020. Basert på sterke operasjonelle prestasjoner og et sterkt laksemarked, ligger alt til rette for en høy inntjening i aksjen, som fortsatt har en attraktiv prising.

Myrholt har også Lerøy som favoritt og trekker frem at tålmodige investorer vil få betalt i 2021.

MYRHOLT: – Lerøy kommer best ut av det hvis lakseprisen går høyt. På tross av utsettelser har Lerøy investert mye i postsmolt i Region Vest, som vi tror vil ha stor effekt. Kostnadene kan forbedres med opp mot 10 kroner pr. kilo laks når det får effekt i 2021. Prisoppnåelsen kan også bli 4 kroner høyere med en større og finere fisk. Med et volum på rundt 40.000 tonn gir det 560 millioner kroner i forbedringspotensial på driftsresultatet. I Lerøy er det muligheter for multippelekspansjon på stigende 12-måneders estimater. Også Austevoll Seafood er nå priset lavere enn sin eierandel i Lerøy.

KJØPSANBEFALINGER: Thomas Myrholt i SpareBank 1 Markets mener du bør eie Lerøy Seafood, Austevoll Seafood og SalMar i 2020. Foto: Håkon Sæbø

Thomas Myrholt, SpareBank 1 Markets Snitt laksepris 2020: 60 kroner pr. kilo til oppdretter. Vi venter høyt 60-tall igjennom første halvår, så midt på 50-tallet andre halvdel. Anbefalinger: Lerøy Seafood: Jeg liker Lerøy Seafood for 2020. Billig mot sektoren og mer sensitiv til økt laksepris i første halvår. Etter sommeren tror jeg investorer vil legge mer vekt på investeringene i postsmolt, som vil gi effekt fra 2021. I Lerøy er det dermed muligheter for multippelekspansjon på stigende 12-måneders estimater. Også Austevoll Seafood er nå priset lavere enn sin eierandel i Lerøy. SalMar: Jeg liker SalMar. Med 6 prosents direkteavkastning på våre estimater har SalMar høyest betalingsvillighet for ny kapasitet som skal auksjoneres ut til våren. Dette avgjør lakseprisen og sektoren i 2020: Veksten i 2019 blir vanskelig å slå. Siste biomassetall viser like mange fisk å vokse på som på samme tid i fjor, så tilbudspotensialet er begrenset. Spesielt for våren hvor antall fisk å slakte er 6 prosent færre enn i fjor. Samtidig har den gode tilveksten stoppet opp fra oktober, så vi starter litt bak i feltet med is i rubben. I tillegg finnes flere potensielle triggere fra Chile med pågående streik, høyeste lusenivå siden 2013 og kilder som rapporterer tidvis høye konsentrasjoner av skadelige alger. Vi går inn i sommeren i Chile nå og varmt vann vil legge til rette for fremvekst av biologiske problemer. Dette overrasket mest i 2019: Det enorme volumet som kom i fjor høst. Veldig gode vekstforhold presset oppdrettere til slakting for å overholde regulering på biomasse i sjøen. Tilbudet av laks i 2019 ligger an til å bli rundt 7 høyere enn året før.

MYRHOLT: – SalMar er også et godt kjøp. Med 6 prosents direkteavkastning på våre estimater har oppdretteren høyest betalingsvillighet for ny kapasitet som skal auksjoneres ut til våren.

Av de tradisjonelle oppdretterne liker vi SalMar som vi tror vil fortsette å levere sterke resultater inn i 2020 Alexander Aukner, DNB Markets

KALAND: – Mest potensial ser vi i Lerøy Seafood, som har skuffet gjentatte ganger i løpet av året. Forbedringene har blitt skjøvet ut i tid, men vi burde se resultater mot slutten av 2020.

Analytikeren har en nøytralanbefaling på sektoren og mener utsiktene for et sterkt 2020 i stor grad er reflektert i prisingen av selskapene.

KALAND: – Det gjelder spesielt de tre største oppdretterne Mowi, SalMar og Bakkafrost. Skal man eie en av de store, er vi mest positive til SalMar. De har vist seg som den beste oppdretteren i Norge de seneste årene. Etter litt rusk i maskineriet i 2019 tror vi de kommer sterkere tilbake i 2020.

Aukner har som eneste analytiker motsatt rekkefølge på favorittene med SalMar som toppanbefaling, tett fulgt av Lerøy.

AUKNER: – Av de tradisjonelle oppdretterne liker vi SalMar som vi tror vil fortsette å levere sterke resultater inn i 2020. SalMar har store ambisjoner for videre kostnadskutt, samt spennende vekstprosjekter både offshore og på Island.

AUKNER: – Vi liker også Lerøy Seafood som nå handles til en stor rabatt mot tilsvarende selskaper etter svake resultater gjennom 2019. Snuoperasjonen vil ta noe tid, men for de som har 1–2 års horisont tror vi Lerøy byr på god oppside.

Flere kjøpsanbefalinger

Analytikerpanelet anbefaler flere lakseaksjer, men er spredt mellom «kjøp» og «hold» for samme aksjer.

Blant lakseaksjer noen analytikere mener du bør eie i 2020, finnes John Fredriksens oppdrettsgigant Mowi, Grieg Seafood og landbaserte Atlantic Sapphire notert på Merkur Market.

AUKNER: – Landbasert oppdrett seilte på en grønn bølge i 2019 og det kommer nok til å fortsette inn i 2020. Atlantic Sapphire vil begynne å slakte fisk i USA i 2020 og det vil redusere risikoen i caset. Medias økende grad av negativt fokus på tradisjonell lakseoppdrett har satt landbasert oppdrett i bedre lys.

«HOT» I MIAMI: Johan Andreassen i Atlantic Sapphire har fått med seg en rekke kjente investorer i å bygge landbasert oppdrettsanlegg i Florida og aksjen fløy 85,5 prosent i 2019. Aukner i DNB Markets mener du bør eie ASA-aksjen når de begynner å slakte fisk i 2020. Foto: Hilde Oreld

KJØLÅS-JOHANNESSEN: – Vi ser også muligheter i Grieg Seafood, som vi tror får den høyeste volumveksten inn i 2020. Dersom selskapet leverer på vekst er dette også en aksje man skal eie. Mowi og Bakkafrost har vi på hold.

Lye derimot anbefaler verdens største oppdretter.

LYE: – Vi har kjøpsanbefaling på Mowi til kursmål 254 kroner. Selskapet har en grei sektoreksponering, potensial for å øke produksjonen i Norge og Canada, og vil igjen dra nytte av sterkere laksemarkeder som betyr høyere inntjening. Med god inntjening og bra utbyttenivå, synes vi Mowi er attraktiv.

VERDT Å RASKE TIL SEG: Flere analytiker mener Grieg Seafood kan være verdt å eie i 2020. Storeier Per Grieg (t.h.) med Håkon Volden, sønn av gründeren som bygget opp Grieg Seafood før det ble solgt til Grieg-familien. Foto: Rune Østlyngen

KALAND: – I tillegg til Lerøy og SalMar har vi kjøpsanbefaling på Grieg Seafood, Norway Royal Salmon, Austevoll og Salmones Camanchaca.

Risikoer i 2020

Dersom du investerer pengene dine i lakseaksjer, hvilke risikoer lurer i horisonten og hva bør du følge med på i 2020?

Blant flere risikoer for lakseaksjer mener analytikerne at det omstridte forslaget om grunnrenteskatt på 40 prosent for næringen vil slå mest negativt inn dersom det vedtas. Nivået på skatteforslaget var blant de store overraskelsene i 2019. Forslaget har høringsfrist 4. februar i år og dersom grunnrenteskatt vedtas i en påfølgende behandling i Stortinget kan fasiten ligge klar før sommeren, innlemmes i høstens Statsbudsjett og få virkning fra 2021. Det vil i så fall kunne sende lakseaksjer i bratt utforbakke. Noen analytikere har tidligere antydet et fall på 30 prosent for lakseaksjene. Inntil videre er det sterk motstand i regjeringen mot forslaget.

Utfallet av grunnrenteskatte-diskusjonen vil være avgjørende for aksjene. Dersom den blir vedtatt vil det slå negativt inn i sektoren i 2020. Carl-Emil Kjølås Johannessen, Pareto Securities

OVERRASKET ANALYTIKERNE: Havbruksskatteutvalget, ved fem av dem. Utvalgsleder Karen Helene Ulltveit-Moe i midten, flankert av Linda Nøstbakken (f. v.), Claire Winifred Armstrong, Vidar Christiansen og Grethe Fossli leverte et overraskende og omstridt forslag om å innføre en grunnrenteskatt på 40 prosent for sjømatnæringen. Foto: Jone Frafjord

LYE: – Risiko knyttet til grunnrentebeskatning og undersøkelser av prissamarbeid i USA og EU, over tid, utgjør en risiko for sektoren, men i sum er vi positive til aksjene. Regjeringspartiene har foreløpig gått imot forslaget. Om det kommer noe på lengre sikt gjenstår å se, men vi tror det neppe kommer, nivåene vil i tilfelle bli mye lavere enn 40 prosent.

Det er likevel tilbudsveksten og lakseprisen du bør være mest oppmerksom på mener flere analytikere, som også nevner skatteforslaget som avgjørende for sektoren.

GISKEØDEGÅRD: – Viktigst for 2020 blir tilvekst og slakteprofil i Norge, og markedsadgang til Kina, og tilgang til Russland for Chile og Færøyene. Det blir også avgjørende for året om det kommer grunnrenteskatt på næringen i Norge.

KJØLÅS-JOHANNESSEN: – Tilbudssiden vil være mest avgjørende for lakseprisen, og veksten i Norge og Chile vil være viktigst å følge med på i 2020. Målt i norske kroner er også valutaen viktig. Dersom kronen styrker seg vil det være negativt for lakseprisen.

Utfallet av grunnrenteskatte-diskusjonen vil være avgjørende for aksjene. Dersom den blir vedtatt vil det slå negativt inn i sektoren i 2020.