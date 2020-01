Dette kan føre til et fall i aksjekursen fredag

«XXL vil kunne få en negativ start på dagens handel etter at selskapet etter stengetid i går sendte ut en tidlig oppdatering vedrørende utviklingen for Q4», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.

Torsdag kveld overrasket ledelsen i XXL markedet med et nytt resultatvarsel, hvor sportskjeden varslet at desember, og spesielt julehandelen har vært svak.

«Dårlige vinterforhold i de store byene kombinert med store priskutt hos konkurrentene har bidratt til en negativ like-for-like-vekst på 12 prosent i kvartalet. Alle markedene har bidratt til den svake utviklingen», slo selskapet fast.

Ifølge DNB Markets lå konsensusforventningene knyttet til EBITDA i Q4 på 308 millioner kroner, mens fasiten ser ut til å bli i intervallet 134-164 millioner kroner.

Selv om investorenes reelle forventninger nok allerede har ligget under konsensusestimatene i markedet venter DNB Markets at differansen i dette tilfellet er større og at vi får en negativ reaksjon ved åpning.

Torsdag sluttet aksjen på 16,94 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 2,8 milliarder kroner.