RBC Capital Markets oppjusterer kursmålet på Equinor

RBC Capital Markets oppjusterer sitt kurmål på Equinor fra 220 til 225 kroner, melder TDN Direkt.

Meglerhuset beholder samtidig sin outperform-anbefaling på aksjen.

De mener ifølge nyhetsbyrået at det finnes troverdige bevis for at Equinors vindkraft kan gi vesentlig oppside for aksjen, og mener den bør verdsettes nærmere sammenlignbare selskaper og deres vindeiendeler.

Meglerhuset skriver videre at markedet for øyeblikket ikke priser inn noen verdier for Equinors vindeiendeler.

Equinor klatrer fredag formiddag 1,10 prosent til 179,90 kroner, og aksjen er de siste tre månedene opp 6,3 prosent.

Dagens oppgang kommer i kjølvannet av at oljeprisen er styrket nær tre prosent, etter at USA i natt gjennomførte et rakettangrep mot flyplassen i Bagdad i Irak.