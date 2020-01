Meglerhus: Selg aksjen

Analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea er ute med en oppdatering på Mowi. Her velger han å heve kursmålet fra 185 til 210 kroner, samtidig som han, ifølge Bloomberg, gjentar sin salgsanbefaling.

Giskeødegård er fornøyd med utviklingen i Q4 2019, men minner om at aksjen på nåværende tidspunkt er priset for høyt.

Han tror Mowi vil legge frem en operasjonell EBIT på 157 millioner euro i 4. kvartal, opp fra 148 millioner euro i 3. kvartal. Den viktigste årsaken til det er forbedrede priser i Norge.

I skrivende stund omsettes aksjen for 230,50 kroner (+0,44 prosent), noe som betyr at aksjen må falle 8,89 prosent fra dagens nivå for at kursmålet skal innfris.

I løpet av det siste året har Movi-aksjen lagt på seg 30,99 prosent.