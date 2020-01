Teknisk analyse – søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,94 prosent sist uke, fra 933,89 til 942,68. Den siste måneden har hovedindeksen steget 5,8 prosent og ligger da 0,4 prosent under all-time high.

Gjennom taket

Forrige søndag skrev vi at både 940 og ny all-time high på Oslo Børs er innen rekkevidde i løpet av de kommende en til tre månedene. Nå kan det bli all-time high allerede kommende uke.

Oppgangen fortsatte på stigende omsetning og hovedindeksen stanget gjennom taket i den stigende trenden. Den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet ble også punktert.

Det var sterke signaler som kan bety at det blir ny all-time high på Oslo Børs kommende uke. Men med RSI over 70, som betyr at børsen er i ferd med å bli overkjøpt, kan det også bety at investorene begynner å bli litt mer forsiktige.

Oppgangen de siste ukene har kommet på stigende omsetning. Den lille korreksjonen i romjulen kom på markert lavere omsetning, og oppgangen denne uken på økende omsetning igjen.

Det betyr at det fremdeles er god balanse i oppgangen og at det er rom for mer. Kanskje etter en ny, liten korreksjon.

Videre opp?

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet og hovedchartet holder, støtter det også videre oppgang mot all-time high.

Men med RSI over 70 kan det ikke utelukkes at det kommer en korreksjon og at ny all-time high skyves litt ut i tid.

Det er teknisk støtte ned mot 930, litt mer ned mot 920 og enda mer ned mot 900-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Det er teknisk motstand fra 934 og opp til all-time high.

De siste fem årene

All-time high er på 946,43 fra 25. september 2018. Intradag all-time high er på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen steget 1,2 prosent. De siste 12 månedene har den steget 16,2 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.