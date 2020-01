Dette var de heteste aksjefondene i 2019

Halvparten av nytegningen i aksjefond blant Nordnets privatkunder i 2019 gikk til indeksfond. Aller flest sparekroner gikk til globale indeksfond.

- Kjøp av globale aksjefond dominerte fondsåret 2019, og det er ikke uten grunn. Verdens aksjemarkeder utviklet seg veldig bra gjennom fjoråret. De globale indeksfondene steg med rundt 30 prosent, målt i norske kroner. Av regionfondene var det kun USA-fond som leverte bedre avkastning enn globale fond i fjor, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet, i en melding.

Ifølge Sættem nettokjøpte Nordnets privatkunder verdipapirfond fond for knappe 1,5 milliarder kroner i 2019. Aksjefond sto for 80 prosent. Resten var jevnt fordelt mellom rentefond og sekkeposten kombinasjonsfond, multi-asset-fond og hedgefond.

Indeksfond

Nordmenn har for alvor fått øynene opp for indeksfond. I fjor gikk én av to aksjefondskroner fra Nordnets kunder til indeksfond. De mest populære indeksfondene var KLP AksjeGlobal Indeks og DNB Global Indeks.

Andelen indeksfond har økt i flere år, og ligger nå altså på rundt 50 prosent av nysalget. Av totale kundemidler i aksjefond utgjør indeksfond om lag en tredel.

Sættem presiserer at Nordnets fondskunder er mer aktive og mer prisbevisste enn gjennomsnittskunden, så andelen indeksfond blant den jevne sparer er lavere.

Teknologifond

Fondskategorien som gikk aller best i 2019 var teknologifond, og MSCI Information Technology Index kunne vise til en oppgang på hele 50 prosent i løpet av fjoråret. En en viktig forklaring er den voldsomme kursoppgangen i USAs IT-giganter som Apple og Facebook.

Dette la Nordnets kunder merke til, og det aller mest kjøpte fondet i 2019 var DNB Teknologi. Også JP Morgan US Technology ligger på topp-10-listen over de mest kjøpte fondene.

- Våre kunder har elsket DNB Teknologi i mange år, og tjent mye på det. I fjor tapte fondet betydelig mot indeks, men fondet ga likevel 32 prosent avkastning. På lang sikt har fondet slått referanseindeksen, kommenterer Sættem.

Norske aksjefond på salgstoppen

Fire av de ti mest solgte fondene i 2019 var fond som investerer på Oslo Børs. Det mest solgte fondet var Alfred Berg Gambak, på tross av at fondet slo referanseindeksen med hele fem prosentpoeng i fjor.

På salgslisten finner vi også aktive nordiske, globale og vekstmarkedsfond som har tapt mot indeksen i flere år, som Delphi Nordic, Storebrand Global Multifactor og Skagen Kontiki.

- Salg av norske aksjefond er en trend vi har sett en stund. Våre fondskunder tror tydeligvis det er mer å hente på globale aksjefond enn norske. Det kan også være at flere ser fordelen med å ha en mer diversifisert portefølje for å få bedre risikospredning, avslutter Sættem.

Mest kjøpte fond i 2019:

DNB TEKNOLOGI KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V DNB GLOBAL INDEKS ODIN EIENDOM NORDNET SMART 15 FORTE OBLIGASJON FONDSFINANS KREDITT JPMORGAN US TECHNOLOGY CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN KLP AKSJEGLOBAL MER SAMFUNNSANSVAR

Mest solgte fond i 2019: