Arctic Securities oppgraderer en rekke banker

I en sektorrapport for norske banker oppgraderer Arctic Securities en rekke IRB-banker på bakgrunn av konkurransemessig fortrinn som følge av endringer i kapitalkravsregelverket og forventede solide utbytter, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset har økt sine estimater for resultat per aksje med tre til fem prosent for IRB-bankene, i hovedsak på bakgrunn av økte netto renteinntekter.

Fra «hold» til «kjøp»

DNB oppgraderes ifølge nyhetsbyrået til en kjøpsanbefaling fra en tidligere hold-anbefaling og meglerhuset øker kursmålet til 185 kroner pr. aksje fra tidligere 170 kroner pr. aksje.

Sbanken oppgraderes til en kjøpsanbefaling fra en tidligere hold-anbefaling, og kursmålet økes til 85 kroner pr. aksje fra tidligere 72 kroner pr. aksje.

Sparebanken 1 SMN, Sparebank 1 Nord Norge, Sparebanken Møre oppgraderes alle ifølge TDN Direkt til en kjøpsanbefaling fra tidligere hold- anbefalinger, og meglerhuset øker kursmålet for alle tre sparebankene.

Toppvalgene til meglerhuset er nå DNB og Sparebanken 1 SMN.

Nedgraderer til «hold»

Meglerhuset nedgraderer Sparebanken Vest til en hold-anbefaling fra en tidligere kjøpsanbefaling, etter en solid utvikling den siste tiden. Meglerhuset ser begrensning i ytterligere oppside for Sparebanken Vest sitt egenkapitalbevis.