Pareto Securities venter at Mowi skuffer på driften i 4. kvartal

Pareto Securities forventer ifølge en fersk oppdatering at Mowi rapporterer et driftsresultat i 4. kvartal på 172 millioner euro, noe som er 10 prosent under konsensus.

«Svake priser i USA har påvirket resultatet negativt, men også høye kostnader i Storbritannia har vært et problem. Vi senker estimatene for 2019 – basert på lavere amerikanske priser, men gjør mer begrensede endringer i estimatene for 2020/2021», lyder det fra analytikerne.

Estimatene for 2019 reduseres med fire prosent, etter lavere priser i USA. Lavere priser i Europa påvirker også noe negativt.

«Vi gjør veldig begrensede endringer på lengre sikt, da vi ikke gjør endringer i lakseprisanslagene eller i volumanslag», skriver analytikerne.

Meglerhuset beholder kursmålet på 220 kroner, og gjentar en hold-anbefaling på aksjen. I skrivende stund står Mowi i 227,9 kroner, ned 0,57 prosent.

Mowi presenterer sin 4. kvartalsrapport 12. februar.