Pareto Securities og Nordea Markets venter solid utbytte

Pareto Securities oppjusterer ifølge en oppdatering kursmålet til Gjensidige Forsikring til 190 kroner pr. aksje fra tidligere 180 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Hold-anbefaling fastholdes, ettersom meglerhuset kun ser fire prosent oppside i aksjen.

Bakteppet for justeringen

Meglerhuset peker på en mild vinter og sterke aksje- og høyrentemarkeder som bakteppet for kursmåljusteringen. En mild vinter vil ifølge meglerhuset medføre lavere erstatningskostnader og estimatene nedjusteres som følge av dette, skriver nyhetsbyrået.

Estimatene for combined-ratio for 4. kvartal 2019 nedjusteres til 85,7 prosent fra tidligere 87,5 prosent. På årsbasis venter nå meglerhuset en combined ratio på 69,1 prosent.

Pareto Securities vektlegger videre et sterkt aksje- og høyrentemarked som positivt for Gjensidige. Med sterkere forsikringsresultat øker meglerhuset sitt forventede resultat pr. aksje med 0,5 kroner til 2,47 kroner for 4.kvartal 2019.

Utbytte-fokus og solide tall

Nordea Markets mener fokuset for rapporten for 4. kvartal vil være på utbytte og meglerhuset forventer ifølge nyhetsbyrået et solid 4. kvartalsresultat fra Gjensidige.

Nordea Markets tror ikke Gjensidige vil gjøre et stort oppkjøp, og forventer derfor at det vil kommet et solid utbytte for 2019 som er større enn konsensus venter.

Meglerhuset legger ifølge TDN Direkt til grunn et utbytte pr. aksje på 10,5 kroner for regnskapsåret 2019 og gjentar sin kjøpsanbefaling med kursmål 192 kroner pr. aksje.

I skrivende stund står Gjensidige i 184,75 kroner på Oslo Børs, opp 1,21 prosent.