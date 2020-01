Jekker ned anbefalingen på Røkke-aksje

Meglerhuset Arctic Securities har nedgradert anbefalingen på REC Silicon fra «kjøp» til «hold». Analytiker Daniel Stenslet øker likevel kursmålet til 3 kroner, fra 2,49 kroner.

Gjennomsnittlig kursmål på REC Silicon er 2,53 kroner og varierer fra 1 til 6 kroner, ifølge Bloomberg. Deres data viser at et meglerhus nylig har sagt «kjøp» til REC Silicon, mens tre sier «hold» og to anbefaler «salg».

Kjell Inge Røkke overrasket alle da han i desember kunne fortelle at han hadde kjøpt REC-aksjene til Jens Ulltveit-Moe på billigsalg. Røkke var villig til å betale 1,325 kroner pr. aksje, hvilket gjorde at Ulltveit-Moe fikk 84,8 millioner kroner for sine aksjer, som utgjorde nesten 23 prosent av de utestående aksjene.